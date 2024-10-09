Virtus.pro выбила Astralis с топ-турнира IEM Rio 2024 по Counter-Stirke 2

Российская Virtus.pro заработала вторую победу в нижней сетке группового этапа топ-турнира Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2.

VP обыграла со счётом 2:0 датскую Astralis, выбив коллектив Каспера cadiaN Мёллера с турнира в Рио-де-Жанейро.

В следующем раунде «медведи» будут бороться за выход в плей-офф с монгольской командой The MongolZ, которая ранее отправила Virtus.pro в нижнюю сетку. Матч состоится сегодня, 9 октября, в 22:00 по московскому времени.

Международный чемпионат IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на топ-турнире IEM Katowice 2025.