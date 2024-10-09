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Вышел новый трейлер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом

Вышел новый трейлер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый пугающий трейлер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом. Мировая премьера ленты состоится 25 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures UK. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет картины создатели описывают как «готическую историю об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

Также в актёрский состав переосмысления «Носферату» вошли Лили-Роуз Депп, дочь известного актёра Джонни Деппа (снималась в «Танцовщице» и «Поколении Вояджер»), а также Николас Холт («Мой мальчик», Зверь из «Людей Икс») и Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз из новой версии «Оно»).

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