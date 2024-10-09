Эндрю Гарфилд считает Тоби Магуайра лучшим Человеком-пауком

Эндрю Гарфилд дал новое интервью журналистам издания Vanity Fair. В ходе разговора актёра попросили назвать своего любимого исполнителя роли Человека-паука. По словам звезды, таковым он считает Тоби Магуайра, сыгравшего супергероя в трилогии Сэма Рэйми.

Однако Гарфилд также добавил, что всё равно любит Тома Холланда (последняя трилогия фильмов о Человеке-пауке).

Фото: Vanity Fair

Ранее Эндрю Гарфилд заявил, что готов вернуться к роли Человека-паука. Актёр считает, что Дружелюбный сосед в его исполнении обладает большим потенциалом для рассказа интересных историй.

Напомним, ближайшим фильмом Эндрю Гарфилда станет драма «Время жить» с Флоренс Пью. Картина выйдет в российском прокате 31 октября с привычным русским дубляжом.