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Российская Virtus.pro прошла в плей-офф IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2

Российская Virtus.pro прошла в плей-офф IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2
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Российская Virtus.pro вышла в основную стадию международного чемпионата Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2.

В матче за выход в плей-офф топ-турнира команда из России вновь столкнулась с монгольской The MongolZ, которая ранее выбила VP в нижнюю сетку ивента. «Медведям» удалось взять реванш и разгромить монголов со счётом 2:0, отдав сопернику всего три раунда на второй карте.

CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2024 . Группа B. Финал (нижняя сетка)
09 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 0
The MongolZ

В итоге The MongolZ покинула турнир, получив $ 6 тыс. за 7-8-е место. Virtus.pro же выступит в основной стадии чемпионата, где в первом раунде сразится с украинской Natus Vincere.

Топ-турнир IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на чемпионате IEM Katowice 2025.

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