Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ФИФА договорилась с конкурентом EA Sports FC на партнёрство

Konami и ФИФА объявили о партнёрстве, благодаря которому в eFootball пройдёт киберспортивный турнир футбольной организации.

Подобная коллаборация удивит давних поклонников виртуального футбола, поскольку eFootball (ранее Pro Evolution Soccer) — давний конкурент EA Sports FIFA. Однако после недавнего разлада между FIFA и EA Sports бывшие конкуренты нашли возможности для сотрудничества.

Цель этого сотрудничества — ещё больше повысить радость мирового футбольного сообщества через киберспорт. Эта инициатива позволит выстроить связь с сообществом на новый уровень, позволяя игрокам представлять свои страны через соревнования.

Первые официальные соревнования пройдут уже в этом году в eFootball на консолях и смартфонах: более того, квалификационные игры начнутся уже сегодня.