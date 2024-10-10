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В работе мобильная Overwatch — Шрайер

В работе мобильная Overwatch — Шрайер
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Blizzard продолжает развивать вселенную Overwatch, а одним из этапов расширения бренда станет мобильная игра. Об этом рассказал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, который 8 октября выпустил книгу Play Nice про историю компании Blizzard.

Разработку мобильного проекта возглавляет Уолтер Конг, наиболее известный по отслеживанию регулярного выпуска контента и новых героев для Overwatch 2. К сожалению, журналист не стал или не смог раскрыть, что будет представлять из себя игра — это будет порт существующей Overwatch 2 или нечто новое.

Сроки выпуска также неизвестны, но проект уже какое-то время находится в стадии активного производства.

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