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В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Ужасающий 3»

В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Ужасающий 3»
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10 октября в кинотеатрах России состоялась официальная премьера фильма ужасов «Ужасающий 3». Новый хоррор в знаменитой франшизе можно посмотреть с привычным русским дубляжом в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Cineverse.

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока люди засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграли Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.

Режиссёром и сценаристом ленты вновь выступил Дэмиен Леоне, снявший первые две части. Постановщик заявил, что триквел стал самым жутким и страшным фильмом во франшизе — этому поспособствовал в том числе сильно выросший бюджет картины.

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