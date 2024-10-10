В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Ужасающий 3»

10 октября в кинотеатрах России состоялась официальная премьера фильма ужасов «Ужасающий 3». Новый хоррор в знаменитой франшизе можно посмотреть с привычным русским дубляжом в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Cineverse.

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока люди засыпают в канун праздника. Главные роли в ленте сыграли Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.

Режиссёром и сценаристом ленты вновь выступил Дэмиен Леоне, снявший первые две части. Постановщик заявил, что триквел стал самым жутким и страшным фильмом во франшизе — этому поспособствовал в том числе сильно выросший бюджет картины.