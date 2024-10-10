Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Ребел-Ридж» Аарон Пьер сыграет в сериале «Фонари» по вселенной DC

Звезда «Ребел-Ридж» Аарон Пьер сыграет в сериале «Фонари» по вселенной DC
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. объявила исполнителей главных ролей в будущем сериале «Фонари» по вселенной DC. Так, Джона Стюарта сыграет звезда недавнего триллера «Ребел-Ридж» Аарон Пьер, а его наставника Хэла Джордана воплотит Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»).

«Фонари» — будущий супергеройский сериал, который расскажет о двух фонарях, расследующих некое убийство в США. Производством занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

У «Фонарей» пока нет даты релиза. Судя по всему, премьеры шоу не стоит ждать раньше 2026 года.

Материалы по теме
Эталонный криминальный триллер: каким получился «Ребел-Ридж»
Эталонный криминальный триллер: каким получился «Ребел-Ридж»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android