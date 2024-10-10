В кинотеатрах России вышел фильм «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова

10 октября в России состоялась официальная премьера фильма «Руки Вверх!». Ленту о знаменитой группе Сергея Жукова можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Регина Бурд, Александр Обласов, Артем Осипов, Фёдор Лавров и Анастасия Кувшинова.