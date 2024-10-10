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Dreamworks обошла Pixar и стала самой кассовой анимационной студией в мире

Dreamworks обошла Pixar и стала самой кассовой анимационной студией в мире
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Издание Collider обратило внимание на изменения в списке самых кассовых анимационных студий Голливуда. На первое место вырвалась студия Dreamworks («Шрек»), которая недавно выпустила «Дикого робота» и «Кунг-фу Панду 4». Проекты студии в общей сложности собрали более $ 17,3 млрд.

На втором месте оказалась Pixar — сборы авторов «Головоломки», «Истории игрушек» и многих других культовых франшиз составляют $ 17 млрд. Далее идёт Walt Disney Animation Studios с результатом в $ 11 млрд («Холодное сердце», «Моана») и Illumination с показателями в $ 10,6 млрд («Гадкий я», «Братья Супер Марио»).

Самые кассовые анимационные студии Голливуда

  1. Dreamworks — $ 17,3 млрд
  2. Pixar — $ 17 млрд
  3. Walt Disney Animation Studios — $ 11 млрд
  4. Illumination — $ 10,6 млрд.

Сейчас в прокате от студии Dreamworks находится «Дикий робот», получающий очень высокие оценки от критиков и зрителей. Сборы ленты уже превысили $ 105 млн.

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