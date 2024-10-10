Сандра Буллок и Киану Ривз высказались о возможном продолжении боевика «Скорость»

Сандра Буллок, Киану Ривз и режиссёр Ян де Бонт побывали на спецпоказе фильма «Скорость» в Лос-Анджелесе. Мероприятие устроили в честь 30-летия знаменитого боевика, который сделал из обоих актёров настоящих звёзд и так полюбился публике.

После показа все трое отвечали на вопросы зрителей, как вдруг поклонник франшизы спросил у создателей о потенциальной третьей части ленты. Слово взяла Сандра Буллок, заявив, что современный Голливуд не готов к настолько опасному фильму.

Если мы снимем третью «Скорость», она не будет быстрой. Оба фильма состоялись исключительно из-за безумного человека в зеленоватой куртке [режиссёра Яна де Бонта]. Он сегодня очень мягок и дружелюбен, но это не тот человек, которого я запомнила. Именно он соединил безумную энергию и идею, зная, чего хочет публика, и требовал полной самоотдачи от каждого. Какой же это будет фильм, который порадует ум и талант Яна? Он снова потребует многого от каждого. Мне кажется, у современной индустрии недостаточно смелости, чтобы сделать это. Возможно, я ошибаюсь. Я не знаю, что мы могли бы снять, чтобы это понравилось публике.

Оригинальная «Скорость» вышла в 1994 году и рассказывала о сотруднике спецслужб и случайной попутчице, которые вынуждены поддерживать скорость автобуса не менее 80 км/ч, чтобы не взорвалась заложенная в нём бомба. Лента стала большим хитом проката, собрав в кинотеатрах $ 350 млн при бюджете в $ 30 млн. В продолжении вернулись Буллок и де Бонт, но не герой Киану Ривза.