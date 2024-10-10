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Стартовал криминальный сериал «Дорогуша» со звездой «Фоллаута» Эллой Пернелл

Стартовал криминальный сериал «Дорогуша» со звездой «Фоллаута» Эллой Пернелл
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10 октября в онлайн-кинотеатре Starz начался сериал «Дорогуша» со звездой «Фоллаута» Эллой Пернелл. В первый сезон войдёт пять серий, они будут выходить еженедельно по четвергам, а финал состоится 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky.

Сериал рассказывает историю офисной тихони Рианнон Льюис, которая не производит особого впечатления — люди проходят мимо неё на улице, не удостоив даже взглядом. Так было до тех пор, пока она не потеряла над собой контроль. Жизнь Рианнон постепенно преображается, но сможет ли она сохранить в тайне свои убийства?

Ранее критики уже посмотрели все пять эпизодов и оценили сериал положительно. На Rotten Tomatoes все семь обозревателей рекомендуют шоу к просмотру, отмечая атмосферу, чёрный юмор и актёрскую игру Эллы Пернелл.

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