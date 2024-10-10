Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» будет похож на «Игру престолов»

Исполнительный директор Marvel Studios Брэд Уиндербаум поделился новыми деталями сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». По словам топ-менеджера, будущее шоу по-настоящему удивит зрителей тёмной атмосферой и событиями, напоминающими «Игру престолов».

Уиндербаум сравнил город Нью-Йорк в будущем сериале с Вестеросом из «Игры престолов», где каждый борется за власть и влияние в своём мире.

Представьте себе, если бы Нью-Йорк был таким же запутанным, проблематичным и пугающим, как мир «Игры престолов». Все эти силы соперничают за власть в городе, и временами мир может быть обнадёживающим, а временами — по-настоящему жестоким и мрачным. При этом даже здесь есть свет в конце туннеля, если вы готовы за него бороться.

«Сорвиголова» стартует в марте 2025 года — в первый сезон «Рождённого заново» войдёт 13 эпизодов. Тем временем Marvel уже начала работу над продолжение шоу с Чарли Коксом.