В Казани начинается второй этап Фестиваля цифрового спорта

12 и 13 октября Казань станет центром киберспортивного мира – в ТЦ МЕГА пройдёт второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта. Параллельно с событиями в Казани прямая трансляция будет вестись с площадки в Москве.

Зрителей ждут соревнования по виртуальному футболу, хоккею и гонкам, а также встречи с известными спортсменами и блогерами, такими как Айрат Мардеев (победитель Ралли Дакар из КАМАЗ-мастер) и Александр Смоляр (один из лучших пилотов серии СМП РСКГ).

Всего будет организовано 9 прямых эфиров на популярных платформах VK, YouTube и Twitch, где покажут финалы, шоу-матчи и награждения.