Discord вновь заработал у некоторых пользователей в России

8 октября в России заблокировали Discord — популярную платформу для общения, стримов и взаимодействия с комьюнити. Сервисом пользовались миллионы людей по всей стране, и теперь они вынуждены искать альтернативу.

Спустя два дня некоторые российские пользователи заявили о возобновлении работы сервиса в стране. Как сообщает издание «Хабр», программа вновь заработала у части провайдеров в Москве и Санкт-Петербурге. Проверка «Чемпионата» показала, что сервис всё ещё не работает у большей части операторов. С чем связано возобновление работоспособности «Дискорда» у некоторых юзеров, неизвестно.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн допустил возможную разблокировку сервиса. Однако для этого создателям сервиса нужно выполнить важное условие.