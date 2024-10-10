В кинотеатрах России вышла мелодрама «Сидони в Японии» с Изабель Юппер

10 октября в кинотеатрах России состоялась премьера мелодрамы «Сидони в Японии» с Изабель Юппер («В объятиях лжи», «Крёстная мама»). Изначально ленту показали в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля в прошлом году.

К примеру, приобрести билеты на сеанс можно в кинотеатрах Москвы. Однако в Екатеринбурге и многих других городах страны показы начнутся только 11 октября.

Картина рассказывает о Сидони Персеваль, известной французской писательнице, недавно потерявшей мужа. Она отправляется в Японию, где встречает своего загадочного издателя. Во время путешествия по стране Сидони постепенно открывается ему, но призрак мужа продолжает её преследовать.

Также в актёрский состав вошли Цуёси Ихара, Юко Хитоми, Аврора Катала, Юсукэ Китагути, Масуми Фукуси, Кэйко Хара, Хироко Юка и другие. Режиссёром ленты выступила Элиз Жирар («Странные птицы»).