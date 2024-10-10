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Том Харди и Пирс Броснан сыграют в новом фильме Гая Ричи — СМИ

Том Харди и Пирс Броснан сыграют в новом фильме Гая Ричи — СМИ
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Том Харди (серия «Веном»), Хелен Миррен («Королева») и Пирс Броснан («Завтра не умрёт никогда») сыграют в новом фильме Гая Ричи. Отмечается, что переговоры об участие в проекте ведутся на завершающей стадии.

Грядущая лента получила название The Associate и будет выполнена в жанре криминальной драмы. Сюжет расскажет о двух поколениях гангстеров и их бизнесе, которым они управляют. Другие детали пока не раскрываются.

Сообщается, что Том Харди исполнит роль посредника Гарри, а Миррен и Броснан — матриарха и патриарха преступной семьи. Сроки и дата премьеры ещё неизвестны.

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