Том Харди и Пирс Броснан сыграют в новом фильме Гая Ричи — СМИ

Как сообщают журналисты издания Deadline, Том Харди (серия «Веном»), Хелен Миррен («Королева») и Пирс Броснан («Завтра не умрёт никогда») сыграют в новом фильме Гая Ричи. Отмечается, что переговоры об участие в проекте ведутся на завершающей стадии.

Грядущая лента получила название The Associate и будет выполнена в жанре криминальной драмы. Сюжет расскажет о двух поколениях гангстеров и их бизнесе, которым они управляют. Другие детали пока не раскрываются.

Сообщается, что Том Харди исполнит роль посредника Гарри, а Миррен и Броснан — матриарха и патриарха преступной семьи. Сроки и дата премьеры ещё неизвестны.