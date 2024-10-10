Intel анонсировала новые процессоры Core Ultra 200S — все детали
Компания Intel анонсировала новую линейку процессоров Core Ultra 200S — в серию вошло пять чипов. Стоимость самой младшей модели составит $ 294 (28,5 тысячи рублей).
Процессоры с индексом K в конце названия можно разогнать. Что касается моделей KF, то они аналогичны K, однако не оснащены встроенной графикой.
Название и стоимость процессоров
- Core Ultra 5 245KF — $ 294 (28,5 тысячи рублей);
- Core Ultra 5 245K — $ 309 (29,9 тысячи рублей);
- Core Ultra 7 265KF — $ 379 (36,7 тысячи рублей);
- Core Ultra 7 265K — $ 394 (38,1 тысячи рублей;
- Core Ultra 9 285K — $ 589 (57,1 тысячи рублей).
Линейка процессоров Intel Core Ultra 200S поступит в продажу уже 24 октября.
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