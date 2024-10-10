Вышел новый трейлер исторического фильма «Красный шёлк» с Милошем Биковичем

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала новый трейлер исторического фильма «Красный шёлк» с Милошем Биковичем (дилогия «Холоп») в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет ленты разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё.

Также в фильме снялись Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Елена Подкаминская («Сергий против нечисти») и другие. Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин («Балканский рубеж»).

Премьера картины «Красный шёлк» в кинотеатрах России состоится 20 февраля.