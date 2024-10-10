Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда «Большого куша» Стивен Грэм сыграет в фильме по «Острым козырькам». Вероятно, актёр вновь исполнит роль персонажа Хейдена Стэгга, который фигурировал в шестом сезоне оригинального сериала.

События ленты развернутся после финала сериала во времена Второй мировой войны. Постановщиком выступит Стивен Найт, создатель оригинального шоу. Съёмки картины стартовали в конце сентября.

К роли Томаса Шелби в картине вернётся Киллиан Мёрфи, сыгравший персонажа в сериале «Острые козырьки». Действие будущей картины развернётся в разгар Второй мировой войны. Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Премьера ленты состоится в 2025 году, точная дата выхода станет известна позже.