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Аниме «Моя геройская академия» продлили на восьмой сезон — премьера в 2025 году

Аниме «Моя геройская академия» продлили на восьмой сезон — премьера в 2025 году
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Компания TOHO animation продлила сверхпопулярное аниме «Моя геройская академия» на восьмой сезон. Ожидается, что премьера продолжения состоится в 2025 году, однако точная дата пока не раскрывается.

Также неизвестна и сюжетная завязка грядущего сезона. На данный момент авторы поделились только тизер-постером с указанием срока премьеры.

Фото: TOHO animation

«Моя геройская академия» рассказывает о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.

Седьмой сезон аниме «Моей геройской академии» вышел 4 мая этого года.

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