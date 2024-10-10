Футбольный симулятор Football Manager 25 отложили до марта 2025 года

Студия Sports Interactive объявила о переносе Football Manager 25 — новой части знаменитой серии футбольных симуляторов. Изначально проект должен был поступить в продажу 26 ноября, однако в конечном итоге релиз состоится в марте 2025 года.

В своём обращении к игрокам разработчики заявили, что новый футсим станет значимым скачком для серии с полностью новой технической базой. Именно поэтому авторам нужно больше времени, чтобы выпустить достойный продукт, соответствующий ожиданиям игроков.

Football Manager 25 — это самый большой технический и визуальный скачок в серии за поколение. Мы просто не можем поставить под угрозу качество столь значимого проекта, поспешив выпустить его в ноябре. Нам потребуется дополнительное время, чтобы предоставить игрокам достойный продукт, которым мы будем гордиться.

Многие геймеры в соцсетях поддержали решение студии, отметив лишь, что нет никакого смысла выпускать игру, когда футбольный сезон будет близок к завершению. Они попросили разработчиков провести все трансферы в текущей Football Manager 24, а релиз следующей части отложить к старту следующего сезона.