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С Discord не планируют снимать блокировку в России

С Discord не планируют снимать блокировку в России
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8 октября в России заблокировали Discord — популярную платформу для общения, стримов и взаимодействия с комьюнити. Сервисом пользовались миллионы людей по всей стране, и теперь они вынуждены искать альтернативу.

На следующий день депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сервис могут разблокировать, если создатели выполнят требования законодательства страны. Ко всему прочему, спустя двое суток некоторые пользователи заявили о возобновлении работы платформы в России.

10 октября Роскомнадзор выступил с заявлением, что не собирается снимать блокировку с Discord в стране. По словам представителей ведомства, на данный момент для этого нет никаких оснований.

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