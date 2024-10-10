Steam не планируют блокировать в России — Роскомнадзор

В ночь с 9 на 10 октября в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора появилось сразу семь жалоб на цифровой магазин игр Steam. Ранее ни один интернет-ресурс не получал такое количество жалоб одновременно. Для сравнения, у заблокированного сервиса Discord было только пять.

В связи с этим российские пользователи предположили, что следующим в России заблокируют Steam. Теперь данную ситуацию прокоментировал Роскомнадзор. По словам представителей ведомства, в отношении платформы Valve ограничительных мер не ожидается.

Отмечается, что из Steam пропало около 250 запрещённых материалов, однако Роскомнадзор ожидает удаления ещё 10 подобных страниц.