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Steam не планируют блокировать в России — Роскомнадзор

Steam не планируют блокировать в России — Роскомнадзор
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В ночь с 9 на 10 октября в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора появилось сразу семь жалоб на цифровой магазин игр Steam. Ранее ни один интернет-ресурс не получал такое количество жалоб одновременно. Для сравнения, у заблокированного сервиса Discord было только пять.

В связи с этим российские пользователи предположили, что следующим в России заблокируют Steam. Теперь данную ситуацию прокоментировал Роскомнадзор. По словам представителей ведомства, в отношении платформы Valve ограничительных мер не ожидается.

Отмечается, что из Steam пропало около 250 запрещённых материалов, однако Роскомнадзор ожидает удаления ещё 10 подобных страниц.

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