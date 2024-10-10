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Сериал «Жвачка» про трагичную историю любви стартует 16 октября

Сериал «Жвачка» про трагичную историю любви стартует 16 октября
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Представители онлайн-кинотеатра PREMIER объявили, что драматический сериал «Жвачка» про трагичную историю любви стартует 16 октября. Также авторы опубликовали стильный постер с главными героями шоу.

Проект рассказывает об отношениях начинающего блогера и девушки из детдома. Гале кажется, что она нашла любовь всей жизни, а для Ромы она всего лишь очередная лёгкая победа. Он готов на любую ложь, лишь бы избавиться от неё, а Галя – на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент всё зайдёт слишком далеко.

Главные роли в сериале исполнили Дарья Балабанова и Антон Рогачёв, а режиссёром выступил Александр Цой («Трудные подростки»).

Постер

Фото: Premier

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