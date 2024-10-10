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Вышел новый трейлер фильма «Конклав» с Рэйфом Файнсом — премьера 25 октября

Вышел новый трейлер фильма «Конклав» с Рэйфом Файнсом — премьера 25 октября
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Кинокомпания FilmNation Entertainment опубликовала новый трейлер фильма «Конклав» с Рэйфом Файнсом («Список Шиндлера», «Отель «Гранд Будапешт») в главной роли. В ролике авторы показали ряд новых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат FilmNation Entertainment.

Картина покажет политические интриги в Ватикане. Кардинал Ломели, которому поручено найти преемника умершего папы Римского, обнаруживает, что у бывшего папы был секрет, который необходимо раскрыть.

В ленте также снялись Джон Литгоу, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини, Серджио Кастеллитто, Карлос Диес, Лусиан Мсамати и другие. Кресло режиссёра занял Эдвард Бергер.

Премьера «Конклава» в кинотеатрах США состоится 25 октября.

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