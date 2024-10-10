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Телеграм не работает и тормозит: не грузятся и не отправляются сообщения 10 октября

«Телеграм» снова столкнулся со сбоями в России
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10 октября российские пользователи мессенджера «Телеграм» стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые сообщения появились около 17:45 мск. К примеру, сейчас число обращений на сайте Downdetector перевалило за 550.

Фото: Downdetector

Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых и вовсе не загружаются чаты и медиафайлы. Причём около 73% людей столкнулись с данными проблемами именно в мобильном приложении.

Больше всего сообщений поступило от жителей Ленинградской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. С чем связаны сбои, пока неизвестно. Представители «Телеграма» пока никак данную ситуацию не прокомментировали.

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