«Телеграм» снова столкнулся со сбоями в России

10 октября российские пользователи мессенджера «Телеграм» стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые сообщения появились около 17:45 мск. К примеру, сейчас число обращений на сайте Downdetector перевалило за 550.

Фото: Downdetector

Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых и вовсе не загружаются чаты и медиафайлы. Причём около 73% людей столкнулись с данными проблемами именно в мобильном приложении.

Больше всего сообщений поступило от жителей Ленинградской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. С чем связаны сбои, пока неизвестно. Представители «Телеграма» пока никак данную ситуацию не прокомментировали.