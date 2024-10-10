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«Никто не застрахован, в особенности я»: Джейм из VP — о перестановках в составе по CS2

Капитан российской Virtus.pro Джами Jame Али в интервью для портала HLTV высказался о вероятности перестановок в составе по Counter-Strike 2.

Лидер VP не исключает, что после топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 в составе по CS2 возможны перестановки:

Я думаю, в этой команде никто не находится в безопасности, потому что амбиция Virtus.pro — это быть лучшими и бороться с сильнейшими командами на высочайшем уровне. Тяжело что-то менять в середине сезона, а организации действуют от «мейджора» к «мейджору». После «мейджора», как и любая другая команда, мы будем рассматривать возможности, потому что в нашей системе, наших ролях, много противоречий, и мы ставим под вопрос это после каждого «мейджора», пытаясь выжать максимум из тех ресурсов, которые у нас есть.

Джейм отмечает, что риск исключения касается его в первую очередь:

Никто не застрахован, в особенности я. Самый главный вопрос для нас — это снайпер-капитан. Этот вопрос постоянно меня беспокоит. Я постоянно об этом думаю, но пытаюсь выжать максимум из себя и команды.

Международный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.