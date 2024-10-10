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Принц Уильям попросил снять нового «Борна» у режиссёра франшизы

Принц Уильям попросил снять нового «Борна» у режиссёра франшизы
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Как сообщают журналисты издания The Times UK, принц Уильям попросил снять нового «Джейсона Борна» у режиссёра франшизы Пола Гринграсса. Отмечается, что старший сын короля Великобритании Карла III пересёкся с постановщиком в ходе мероприятия, организованном BAFTA.

В ответ Гринграсс посмеялся и сказал, что уже слишком стар для этого. По его мнению, серии нужен кто-то более молодой.

Им нужен кто-то помоложе, своё дело я уже закончил. Надеюсь, им удастся найти молодого и перспективного режиссёра, чтобы сделать это.

Хоть Пол Гринграсс уже и не имеет отношения к «Джейсону Борну», однако сейчас кинокомпания Universal Pictures работает над шестым фильмом во франшизе. Идея следующей части принадлежит режиссёру Эдварду Бергеру («На Западном фронте без перемен»).

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