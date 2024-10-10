Павел Дуров рассказал историю создания «ВКонтакте»

10 октября социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 18 лет. Также в эту дату свой юбилей отметил создатель проекта Павел Дуров — ему исполнилось 40 лет.

В честь данных событий предприниматель рассказал историю создания социальной сети в своём телеграм-канале. По словам Дурова, во время начала разработки в 2006 году он писал код по 20 часов подряд и питался исключительно макаронами с сыром.

В сентябре 2006 года я обычно писал код по 20 часов подряд, один раз ел, а затем спал 10 часов. После рабочего дня я варил себе ведро макарон и ел их с большим количеством сыра. Никакая другая еда мне была не нужна.

Бета-версию «ВКонтакте» Павел Дуров запустил 10 октября 2006 года. Как рассказывает предприниматель, он приглашал пользователей из своего предыдущего проекта. Они же, в свою очередь, звали на платформу своих друзей, поэтому регистрации начали переваливать за тысячи человек.

10 октября 2006 года у меня была готова бета-версия социальной сети. Пользователи, которых я пригласил из своего предыдущего проекта… регистрировались тысячами и начали приглашать друзей. Я продолжал быстро добавлять новые функции, и конкуренты изо всех сил пытались угнаться за мной.

В 2013 году число активных пользователей «ВКонтакте» достигло 100 млн в месяц. После этого совет директоров компании принял решение уволить Дурова, поэтому предприниматель полностью сосредоточился на создании своего следующего проекта — мессенджера «Телеграм».

Через семь лет число пользователей «ВКонтакте» достигло 100 миллионов в месяц. В этот момент совет директоров VK уволил меня, и я покинул компанию, чтобы полностью сосредоточиться на «Телеграме».