Генри Кавилл сыграет в фильме «Вольтрон» по знаменитому аниме-сериалу

Как сообщает издание Deadline, британский актёр Генри Кавилл присоединился к актёрскому составу фантастического фильма «Вольтрон». Звезда «Ведьмака» и недавних фильмов Гая Ричи сыграет одну из ведущих ролей, однако подробности его героя пока неизвестны.

Оригинальный сериал «Вольтрон» вышел в середине 1980-х и рассказывал о космических пилотах, которые управляют роботами, способными превращаться в единую боевую машину под названием Вольтрон. Всего шоу получило два сезона, второй завершился в 1985 году.

Режиссёром будущей экранизации выступит Роусон Маршалл Тербер, известный по хитовому боевику «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот. У проекта пока нет точной даты выхода.