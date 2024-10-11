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Генри Кавилл сыграет в фильме «Вольтрон» по знаменитому аниме-сериалу

Генри Кавилл сыграет в фильме «Вольтрон» по знаменитому аниме-сериалу
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Как сообщает издание Deadline, британский актёр Генри Кавилл присоединился к актёрскому составу фантастического фильма «Вольтрон». Звезда «Ведьмака» и недавних фильмов Гая Ричи сыграет одну из ведущих ролей, однако подробности его героя пока неизвестны.

Оригинальный сериал «Вольтрон» вышел в середине 1980-х и рассказывал о космических пилотах, которые управляют роботами, способными превращаться в единую боевую машину под названием Вольтрон. Всего шоу получило два сезона, второй завершился в 1985 году.

Режиссёром будущей экранизации выступит Роусон Маршалл Тербер, известный по хитовому боевику «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот. У проекта пока нет точной даты выхода.

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