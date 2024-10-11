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Расписание игр PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 на 11 октября (ПГЛ Валлахия по Доте)

Расписание второго дня плей-офф PGL Wallachia Season 2 по Dota 2
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Сегодня, 11 октября, продолжится плей-офф чемпионата PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках второго дня основного этапа состоятся первые матчи нижней сетки, по итогам которых две команды покинут турнир. Серии верхней сетки, в свою очередь, определят коллективы, которые сразятся за выход в гранд-финал.

Расписание матчей PGL Wallachia S2 по «Доте» на 11 октября, пятница:

  • 10:00. Нижняя сетка, Infinity (Перу) — Natus Vincere (Украина);
  • 13:00. Нижняя сетка, beastcoast (Перу) — AVULUS (Европа);
  • 16:00. Верхняя сетка, HEROIC (Южная Америка) — Tundra Esports (Европа);
  • 19:00. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — Nouns Esports (Северная Америка).

Чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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