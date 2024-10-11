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Новый «Каратэ-пацан» получил название «Легенды» — фильм выйдет в 2025 году

Новый «Каратэ-пацан» получил название «Легенды» — фильм выйдет в 2025 году
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Кинокомпания Sony Pictures поделилась новыми деталями следующего фильма по вселенной «Каратэ-пацана». Сиквел получил подзаголовок «Легенды», а его релиз отложили до 2025 года. Изначально лента должна была выйти уже в этом декабре.

Новые подробности ленты Sony раскроет уже 18 октября на Comic-Con в Нью-Йорке. Возможно, именно там объявят следующего исполнителя роли каратэ-пацана, а также раскроют точную дату выхода ленты.

Ранее уже было известно, что сюжет новой части серии будет учитывать события оригинального фильма 1984 года и ремейка 2010-го. К главным ролям вернутся Ральф Маччио и Джеки Чан, анонс проекта состоялся ещё прошлой осенью, и с тех пор о нём не было почти никакой информации.

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