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Романтический сериал «Никто этого не хочет» продлили на второй сезон

Романтический сериал «Никто этого не хочет» продлили на второй сезон
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Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о продлении драматического сериала «Никто этого не хочет» на второй сезон. К его производству вернётся сценаристка Эрин Фостер, даты выхода у продолжения пока нет.

Таким образом, стриминговый сервис продлил романтическое шоу спустя две недели после его выхода — все 10 эпизодов вышли 26 сентября. За первые 11 дней сериал посмотрели в течение 90 млн часов, это около 26 млн просмотров.

Сериал «Никто этого не хочет» рассказывает о двух непохожих друг на друга людях: мужчине-раввине и женщине, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора. Главные роли в сериале исполняют Кристен Белл («Бурлеск») и Адам Броди («Американское чтиво»).

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