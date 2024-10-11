Актёр Закари Ливай мечтал стать «новым Дуэйном Джонсоном» после съёмок в «Шазаме!»

Издание The Hollywood Reporter выпустило небольшой материал, посвящённый карьере американского актёра Закари Левая. Журналисты пообщались с несколькими источниками в индустрии о звезде Голливуда, чьи последние фильмы с треском проваливаются.

По данным источников, Ливай когда-то согласился сыграть в супергеройском фильме «Шазам!» исключительно ради того, чтобы стать похожим на других звёзд: Дуэйна Джонсона и Криса Эванса. Они оба играли супергероев и сейчас стали большими звёздами боевиков, однако подобная участь не настигла самого Ливая.

Когда Закари Ливая выбрали на роль Шазама, это было исполнение его мечты. Он думал, что это возможность стать новым Дуэйном Джонсоном или Крисом Эвансом. Но с ним этого не произошло, и он очень сожалеет об этом.

После катастрофического провала «Шазама 2!» (фильм собрал $ 134 млн в прокате) Ливай уехал из Лос-Анджелеса в Техас и сейчас снимается в проектах с религиозным подтекстом. Ближайшей лентой с участием актёра станет «Несломленный мальчик», который выйдет в прокат в феврале 2025 года.