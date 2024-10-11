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Стартовал сериал «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт — вышли две серии

Стартовал сериал «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт — вышли две серии
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11 октября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера мини-сериала «Все совпадения случайны». Для просмотра уже доступны первые два эпизода с русскими субтитрами — остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Новый проект Альфонсо Куарона («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гравитация») расскажет историю известной тележурналистки, которая читает роман и постепенно узнаёт в главной героине себя. Чем дальше идёт повествование книги, тем быстрее раскрываются её личные тайны. Сюжет сериала основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.

Главную роль в проекте исполнила Кейт Бланшетт («Властелин колец»). Вместе с ней также сыграли Саша Барон Коэн («Борат») Лесли Мэнвилл («Малефисента») и Луис Патридж («Приключения Паддингтона 2»).

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