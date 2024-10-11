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IEM Rio 2024. Плей-офф. День 4
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Начало прямой трансляции
18:00 Мск
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Расписание игр IEM Rio 2024 по CS2 на 11 октября (ИЕМ Рио 2024 по КС)

Расписание первого дня плей-офф IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2 — NAVI против VP
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Сегодня, 11 октября, начнётся плей-офф международного чемпионата Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2.

Победитель первой серии пройдёт в полуфинал, где столкнётся с HEROIC, а победитель второго матча будет противостоять FURIA Esports. Проигравшие покинут соревнование.

Расписание матчей IEM Rio 2024 по CS2 на 11 октября, пятница:

  • 18:00. Natus Vincere (Украина) — Virtus.pro (Россия);
  • 21:15. Team Vitality (Европа) — MOUZ (Европа).

Топ-турнир IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на чемпионат IEM Katowice 2025.

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