Расписание первого дня плей-офф IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2 — NAVI против VP

Сегодня, 11 октября, начнётся плей-офф международного чемпионата Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2.

Победитель первой серии пройдёт в полуфинал, где столкнётся с HEROIC, а победитель второго матча будет противостоять FURIA Esports. Проигравшие покинут соревнование.

Расписание матчей IEM Rio 2024 по CS2 на 11 октября, пятница:

18:00. Natus Vincere (Украина) — Virtus.pro (Россия) ;

; 21:15. Team Vitality (Европа) — MOUZ (Европа).

Топ-турнир IEM Rio 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 7 по 13 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс. и слот на чемпионат IEM Katowice 2025.