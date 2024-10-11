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Сказке «Злая» предрекают высокие стартовые сборы — на уровне «Дэдпула и Росомахи»

Сказке «Злая» предрекают высокие стартовые сборы — на уровне «Дэдпула и Росомахи»
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Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» — адаптация знаменитой бродвейской сказки от Universal Pictures. Как сообщает издание World of Reel, у будущего проекта очень высокие предпродажи билетов — больше в 2024 году были только у «Дэдпула и Росомахи».

Точных данных о билетах нет, однако по этому показателю лента вошла в тройку с рейтингом PG (просмотр рекомендуется вместе с родителями), уступив лишь «Холодному сердцу» и ремейку «Короля льва». Аналитики предрекают ленте очень высокие сборы — вполне возможно, что речь идёт об $ 1 млрд и больше.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» выйдет в двух частях — премьера первой состоится 22 ноября, второй — 21 ноября 2025 года. Обе ленты адаптируют книгу «Волшебник страны Оз» и расскажут историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды.

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