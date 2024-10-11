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«Я решил сделать это очень давно — ещё до TI»: 33 — об уходе из Team Liquid по «Доте»

«Я решил сделать это очень давно — ещё до TI»: 33 — об уходе из Team Liquid по «Доте»
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Капитан Tundra Esports Нета 33 Шапира объяснил, почему он покинул состав Team Liquid после победы на международном чемпионате The International 2024 по Dota 2.

Израильтянин сообщил, что принял решение об уходе из Team Liquid ещё до главного турнира года по «Доте»:

Я решил сделать это очень давно — ещё до TI. Я потратил несколько недель, думая об этом. Это было в дни между турниром в Перу и TI. В этот период я пытался решить, что я хотел бы делать в следующем году, потому что период «решаффлов» в этот раз был очень короткий.
Главная мысль заключалась в том, что я хотел принять решение до TI, чтобы оно не было таким эмоциональным. TI уже не тот турнир, каким он был раньше, потому что призовой фонд стал намного меньше. Но «Инт» всегда был главным ивентом года. Если ты победишь или хорошо выступишь на TI, все счастливы и всё хорошо. А если вы выступите плохо, то всё ужасно. Именно поэтому я хотел избежать эмоционального влияния турнира и принять решение заранее. Я много думал об этом. Очевидно, я не подписывал никакие бумаги, но я принял решение.

Нета рассказал, что побудило его собрать свой состав с нуля:

Думаю, главной причиной стало то, что я очень хотел поиграть с Saksa снова. И я хотел попробовать сделать что-то своё. В Team Liquid я провёл отличный год, и мне очень понравились эти парни. Да, я был частью команды, но эту команду нельзя назвать полностью моей. Мне казалось, что будет прикольно попробовать что-то новое.

После победы на топ-турнире The International 2024 по Dota 2 Нета 33 Шапира покинул чемпионский состав Team Liquid и перешёл в Tundra Esports в качестве капитана.

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