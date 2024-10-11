Анонсирована Bylina — ролевой экшен по мотивам славянских сказок

Студия Far Far Games анонсировала Bylina — экшен в духе знаменитых славянских сказок. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series в 2025 году полностью на русском языке. Издателем выступает Fulqrum Publishing — бывшая 1C Entertainment.

Видео доступно на YouTube-канале Fulqrum Publishing. Права на видео принадлежат Fulqrum Publishing.

В Bylina игрокам предстоит отправиться в Тридевятое царство, чтобы бросить вызов Кощею Бессмертному, спасти свою душу и стать настоящим богатырём. Главным героем проекта выступит Соколик — молодой воин, который сделает всё, чтобы «стать былинным героем, о котором будут слагать песни».

Персонаж сможет использовать оружие ближнего и дальнего боя, а также применять заклинания. На пути героя встретятся множество противников: от обычных бандитов до жутких мифических существ. Разработчики обещают, что персонажи в Bylina будут обладать сложным внутренним миром со своими страхами, переживаниями и ненавистью.