Новый спин-офф «Теории большого взрыва» расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте

Издание Variety поделилось деталями нового шоу по вселенной «Теории большого взрыва». О его разработке стало известно весной 2023 года, однако только спустя полтора года производство сдвинулось с мёртвой точки.

Так, будущее шоу должно рассказать историю владельца магазина комиксов Стюарта Блума. Вместе с ним в сериале появится его помощница Дениз, а также геолог Берт Кибблер. Все трое героев были в оригинальном шоу — к своим персонажам вернутся Кевин Суссман, Лорен Лэпкус и Брайан Посен соответственно.

У безымянного проекта по «Теории большого взрыва» пока нет каких-то сюжетных подробностей — HBO пока не заказывала производство сериала, сейчас идёт написание сценария. Уже 18 октября на телеканале CBS стартует другой спин-офф культового ситкома — «Первый брак Джорджи и Мэнди».