Фильм «Новый год в Берёзовке» с Дмитрием Нагиевым выйдет 7 ноября — новый трейлер

Кинокомпания Capella Film опубликовала дебютный трейлер комедии «Новый год в Берёзовке» с Дмитрием Нагиевым. Вместе с этим прокатчик назвал новую дату выхода ленты в кинотеатрах — 7 ноября. Ранее премьера должна была состояться на неделю позже.

Видео доступно во VK-группе Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Фильм расскажет историю семейной пары Кошкиных, которая в предновогодней суматохе забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Однако дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и всё-таки встретить Новый год с семьёй.

Вместе с Дмитрием Нагиевым в фильме снялись София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырёв и другие актёры. Режиссёром выступила Ольга Ланд.