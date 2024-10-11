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Фильм Новый год в Берёзовке 2024 — смотреть трейлер онлайн, дата выхода, когда выйдет

Фильм «Новый год в Берёзовке» с Дмитрием Нагиевым выйдет 7 ноября — новый трейлер
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Кинокомпания Capella Film опубликовала дебютный трейлер комедии «Новый год в Берёзовке» с Дмитрием Нагиевым. Вместе с этим прокатчик назвал новую дату выхода ленты в кинотеатрах — 7 ноября. Ранее премьера должна была состояться на неделю позже.

Видео доступно во VK-группе Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Фильм расскажет историю семейной пары Кошкиных, которая в предновогодней суматохе забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Однако дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и всё-таки встретить Новый год с семьёй.

Вместе с Дмитрием Нагиевым в фильме снялись София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырёв и другие актёры. Режиссёром выступила Ольга Ланд.

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