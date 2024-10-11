Издатели видеоигр теряют около 20% выручки из-за пиратов — исследование

Пиратство в игровой индустрии уже давно беспокоит не только издательства, но и самих игроков. Многие пользователи считают, что антипиратские средства защиты видеоигр оказывают негативное влияние на производительность, а разработчики теряют часть выручки.

Как подсчитал учёный Уильям Фолкманн, пиратство действительно играет важную роль в жизни ПК-индустрии. Исследователь попытался проанализировать зависимость выручки игр в Steam с 2014 по 2022 годы, используя количество обзоров, статистику по онлайну и другие показатели из общего доступа. Фолкманн признаёт, что это не самый надёжный, но, по сути, единственный способ как-то подсчитать значимость пиратства на ПК.

Так, согласно его результатам, издатели теряют до 20% выручки в первую неделю продаж, если их игра не оснащена мощной защитой Denuvo. Со временем эффект пиратства значительно ослабевает: спустя примерно три месяца продаж люди практически прекращают скачивать нелегальные копии игр и обращать внимание на проект.

График еженедельной выручки от продажи взломанных и невзломанных игр Фото: Entertainment Computing / William Volckmann

Фолкманн отметил, что к подобному выводу пришли и создатели антипиратской защиты Denuvo. Ранее в компании заявили, что их цель — защитить игру на старте продаж, когда ажиотаж вокруг новинки наиболее высокий. Интересно, что со временем издатели убирают из своих игр антипиратские защиты — обычно это происходит спустя год после релиза.