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Sony готовит новых «Охотников за привидениями» — после провала «Леденящего ужаса»

Sony готовит новых «Охотников за привидениями» — после провала «Леденящего ужаса»
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Режиссёр Гил Кинан («Охотники за привидениями: Леденящий ужас») недавно пообщался с журналистами издания The Direct. В ходе разговора постановщик заявил, что компания Sony уже запустила в работу следующий фильм франшизы.

Подробности сюжета, актёрский состав, сроки и дата выхода грядущей ленты пока не раскрываются.

Мы продолжим рассказывать новые и большие истории об «Охотниках за привидениями» на большом экране.

Напомним, последний фильм франшизы «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» вышел в марте этого года. Картину разгромили как критики, так и рядовые зрители. При бюджете в $ 100 млн лента заработала в мировом прокате только $ 200 млн.

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