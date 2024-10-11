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Российский фильм «Мой дикий друг» получил две награды на фестивале в Иране

Российский фильм «Мой дикий друг» получил две награды на фестивале в Иране
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Недавно в Иране завершился 36-й Международный кинофестиваль для детей и молодёжи ICFF. На мероприятии также была представлена российская мелодрама «Мой дикий друг» Анны Курбатовой.

По итогам смотра картина удостоилась сразу двух наград: приза Молодого жюри за лучший фильм и приза организации CIFEJ – Международного центра кино для детей и юношества.

Кино на универсальном языке передаёт важные смыслы. Я очень рада, что мы смогли передать ценности, заложенные в книге Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький принц”, которая во многом вдохновила на создание картины.

Фильм рассказывает о семикласснике Саше Меньшикове, который заканчивает учебный год и живёт со своей тётей Ниной в маленьком городке. Мама Саши на время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе, пока однажды не находит в лесу маленького лисёнка, попавшего в капкан.

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