Что нужно знать про обновление 2.6 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

Разработчики популярной онлайн-игры Honkai: Star Rail представили детали большого обновления 2.6 в ходе прямой трансляции. Проект получит новые сюжетные задания и ивенты, также в HSR добавят ещё одного играбельного героя.

Версия «История смуты на Пуньяконии» станет доступна игрокам 23 октября 2024 года. Главные герои из Звёздного экспресса вернутся на планету праздников Пенаконию, чтобы увидеть, как она справляется с восстановлением после тяжёлого кризиса.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новый персонаж — Раппа

В этой версии игрокам будет доступен только один новый играбельный герой — охотница из Галактических рейнджеров по имени Раппа. Ранее девушка не появлялась в сюжете, хотя знакома, к примеру, с Бутхиллом.

Играбельная версия Раппы получит пять звёзд редкости. Персонаж будет следовать пути эрудиции (большой урон по нескольким целям) и наносить мнимый урон.

Героя можно будет получить только из баннера событий во время версии 2.6, затем придётся ждать рерана в 2025 году.

Фото: HoYoverse

Баннеры Honkai Star Rail 2.6

После прошлой версии прыжки события вернутся к прежнему формату — одновременно будет доступно два баннера с пятизвёздочными персонажами, а также баннеры лучшего оружия для них.

Первая фаза (с 23 октября по 13 ноября) — Раппа и реран Пожирателя Луны.

Вторая фаза (с 13 ноября по 4 декабря) — повторы баннеров Ахерон и Авантюрина.

Фото: HoYoverse

Временные ивенты

В главном событии обновления 2.6 игрокам предстоит писать музыку — там будет сюжет и ряд мини-игр, в том числе ритм-режим и формат с монтажом своего трека.

Кроме того, по ходу версии будет доступно ещё несколько небольших временных событий:

боевой ивент из одной из прошлых версий;

ивент с доставкой ресурсов в обмен на нефрит и другие награды.

двойные награды за прохождение некоторых подземелий;

логин-ивент на 10 прыжков для ивентового баннера.

Фото: HoYoverse

Другие нововведения

В 2.6 также появится новый игровой режим, связанный с Виртуальной вселенной. Игрокам предстоит усиливать не персонажей, а специальные предметы для урона по врагам.

Теперь в магазине Вселенной можно будет получить (за билеты Герты) старые ивентовые конусы, которые можно было получить только в отдельных патчах за прохождение событий. Кроме того, в игре появятся два новых набора реликвий — о них подробнее расскажут позже.

По ходу трансляции разработчики также показали ряд промокодов с наградами для игроков — они доступны в отдельном тексте.