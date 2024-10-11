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Промокоды Honkai Star Rail 2.6 (Хонкай Стар Рейл) от 11 октября — как бесплатно получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.6 — по 300 звёздного нефрита бесплатно
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11 октября разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления игры. Помимо подробностей версии 2.6, авторы проекта показали три промокода.

По каждому из них можно получить звёздный нефрит (донатную валюту) и какой-то внутриигровой ресурс.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.6

  • 3BKGPPN4VJN3 — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • 2T3Z77PLCK67 — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • WB3H6664CK9T — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы необходимо до 12 октября 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

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