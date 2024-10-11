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В России запускают Профессиональную киберспортивную лигу

В России запускают Профессиональную киберспортивную лигу
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В России готовят к запуску Профессиональную киберспортивную лигу — турнирную систему уровня крупнейших спортивных лиг. Проект представят 17 октября на стенде Министерства спорта РФ в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Организаторы планируют запустить несколько новых форматов классических дисциплин, при этом придерживаясь спортивных трендов: это цикличность турниров, доступность участия для всех желающих и LAN-стадии в сочетании с онлайн-соревнованиями.

Предполагается, что Профессиональная киберспортивная лига (eSports Pro League) станет полноценной системой, ориентированной не на единоразовые турниры, а на полноценный непрерывный режим.

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