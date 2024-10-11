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Марк Цукерберг считает себя одним из лучших игроков в «Цивилизацию»

Марк Цукерберг считает себя одним из лучших игроков в «Цивилизацию»
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Марк Цукерберг недавно дал новое интервью журналистам. В ходе разговора бизнесмен признался в любви к серии стратегических игр Sid Meier's Civilization.

По словам Цукерберга, недавно его жена увидела количество часов, наигранное им в одну из частей франшизы, и сильно удивилась — счётчик Steam показывал больше тысячи часов. Предприниматель считает себя отличным игроком в «Цивилизацию» и сильно удивляется, если кому-то удаётся его победить.

Думаю, однажды мне стоит провести стрим на Twitch, играя с кем-то ещё. Убеждён, что я довольно близок к званию грандмастера, и удивлюсь, если кто-то в мире сможет меня обыграть.

Релиз «Цивилизации 7» состоится 11 февраля 2025 года на ПК и консолях — PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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