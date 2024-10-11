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Стартовали съёмки триллера «Кто-то должен умереть» с Павлом Деревянко

Стартовали съёмки триллера «Кто-то должен умереть» с Павлом Деревянко
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Кинокомпании QS FILMS и Forza Film объявили о старте съёмок триллера «Кто-то должен умереть». Также представители пресс-службы поделились множеством кадров с площадки.

В центре повествования – две семейные пары. По сюжету всегда спокойная и рассудительная Юля решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру, в которой изменщики должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе они умрут.

Главные роли в ленте исполнят Юлия Снигирь, Павел Деревянко и Аглая Тарасова. Кресло режиссёра занял Евгений Григорьев («Подельники»).

Премьера триллера «Кто-то должен умереть» в кинотеатрах России состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Кадры со съёмок

Фото: «Ол Медиа Компани»

Фото: «Ол Медиа Компани»

Фото: «Ол Медиа Компани»

Фото: «Ол Медиа Компани»

Фото: «Ол Медиа Компани»

Фото: «Ол Медиа Компани»

Фото: «Ол Медиа Компани»

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